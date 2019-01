Romantiek troef in eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ (+ wat je niet zag op tv) MC

28 januari 2019

22u30 0 Showbizz Het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ is van start gegaan en daar hoorden meteen twee huwelijken bij. Accountmanager Stijn trouwde met zijn ‘rosse vonk’ Joke, de ietwat schuchtere voetbaltrainer Lenny deed zijn gelofte aan de pittige Jolien. ‘Blind Getrouwd’ maakt meteen zijn belofte waar: elk huwelijk is een geweldig en compleet onvoorspelbaar avontuur.

Net geen honderd minuten duurde deze eerste extra lange ‘Blind Getrouwd’-aflevering. Met reclameblokken goed voor zowat twee uur televisie. Het obligate kennismakingsgedeelte werd snel en vakkundig afgewerkt door nieuwe off-screenstem Sean D’Hondt. Er waren voor het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ liefst 3.700 kandidaten die door dezelfde specialisten als vorig jaar werden gescreend. Na alle mogelijke wetenschappelijke tests bleven daar 25 profielen van over. En nog wat later tien ‘matches’.

We maakten snel kennis met Lenny Janssens en Jolien Baeten. Hij is 37 jaar, baat een b&b én een frituur uit in Temse en is hoofdtrainer van de lokale voetbalploeg. Hij heeft vrienden die veel lawaai maken, zelf is hij duidelijk schuchter, niet echt sociaal, eerder verlegen. “Hij zal over zijn emoties moeten leren praten”, klinkt het bij de kenners. Zij is 29 jaar, accountmanager en woont in Etterbeek. Zij heeft, dat is duidelijk, pit en is zeer assertief. Een sportieve doorzetter, sociaal voelend.

Lenny is al vier jaar vrijgezel en zocht al die jaren tevergeefs naar een serieuze relatie. Zij wil écht wel een man. “Uiteindelijk is het veel leuker om je leven te delen met iemand en die gelukkig te kunnen maken”, klinkt het bij Jolien, al blijft ze realistisch. “Waar het avontuur gaat eindigen, weet ik nog niet.”

Rosse vonk

Er was een tweede ‘match made in heaven’. Opnieuw een account manager. Dit keer Stijn Van Goethem, 30 jaar. Een zacht iemand, licht kalend, met een soort breed uitgewaaide hanenkam. “Heel aangenaam in de omgang”, zo luidt het. Wil vooral een eerlijke vrouw met pit. Stijn droomde van ‘een rosse vonk’ en kreeg van de specialisten ‘een rosse’. Joke Zwanckaert dus, 31 jaar, uit Gent. Een lerares talen en godsdienst. Klaterende lach, heel open, geen kapsones, geen luxeleventje. En dat is wat Stijn zoekt. “Als ik maar met haar kan babbelen, want van een schoon bord kan je niet eten”, klinkt het.

Stijn en Joke lijken als gegoten voor elkaar. Als ‘Blind Getrouwd’ niet had bestaan, hadden die twee elkaar ook zo tegen het lijf kunnen lopen. Bij de bakker, de slager, tijdens het joggen, of ergens in een café in Gent, waar beide werken.

Het vrijgezellenfeest van de vier uitverkorenen kon niet meer verschillen dan wat we te zien kregen. Jolien werd in een Porsche ontvoerd, stapte in een privé vliegtuig voor een feestje op Ibiza. Lenny ging met de maten paintballen. Stijn mocht genieten van een avondje Japans restaurant. En Joke? Die vierde gewoon thuis. Die Joke is de heerlijke nuchterheid zelve. Op weg naar het stadhuis slaat de stress wel toe, maar op de vraag wat haar overheersende gevoel is, zegt ze dat “ze pipi moet doen”.

Van de Limburg

Lenny en Jolien huwen als eerste. Hij staat wat onbehouwen met zijn handen in de zakken, zij straalt. Zijn eerste opmerking aan haar: “Je ziet er goed uit!”. En dan “ZijdegijvandeLiembuurg? Ik hoor het niet!” Waarna de burgemeester Lenny Maria Walter Janssens en Jolien Aldegonde José Alexandra Constant Baeten huwt. Lenny en Jolien openden hun huwelijksavond later met ‘Beneath Your Beautiful’, van Labrinth feat. Emeli Sandé.

In Stekene staat een oude bekende te wachten op Stijn en Joke. Het is N-VA-schepen Gunter Van Campenhout, in een vorig leven bekend als de lange van ‘Mama’s Jasje’. Hij huwt Stijn Romain Maria Christiane Van Goethem met Joke Nicole Zwanckaert. Stijn en Joke dansten hun eerste dans op ‘Thinking Out Loud’, van Ed Sheeran.

Kennismaking

Na de twee eerste huwelijken, maakten we nog kennis met een derde koppel. De matchmakers koppelden Annelies Huibers, 29 en leerkracht techniek, die samenwoonde met drie vriendinnen, aan Joris Brauns, 31, uit Antwerpen en een echte selfmademan met een eigen bedrijf. Een koppel waar het wel eens kunnen knetteren, want Annelies heeft haar nog eventjes onbekende man al gedoopt tot Hugo, haar favoriete huiscocktail.

Na amper tien minuten ‘Blind Getrouwd’ wisten we alweer perfect waarom vorig jaar elke maandagavond ruim 1,3 miljoen Vlamingen afstemden op VTM. ‘Blind Getrouwd’ is pure feel good televisie, vol echte, oprechte emoties die alles tonen wat bij pril huwelijksgeluk komt kijken. De spontane vreugde van vrienden en vriendinnen, het ongeloof van de papa’s, mama’s, bomma’s en bompa’s. De stress, de onzekerheid, de spanning, de opluchting of de lichte teleurstelling bij de allereerste kennismaking minuten voor dat beslissende ‘ja’-woord. Zo’n eerste huwelijksdag zorgt voor een rollercoaster van emoties.

