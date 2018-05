Romantiek én suspense in ‘Familie’: Stefanie trouwt met asielzoeker Ayo (of niet)

31 mei 2018

20u35 0 Showbizz Alles is in gereedheid gebracht! Vrijdagavond gaat het huwelijk van Stefanie met haar asielzoeker Ayo door. Het belooft dan een aflevering vol romantiek én vooral suspense te worden. In de aanloop naar de overhaaste trouwerij doken er al heel wat obstakels op. Vrijdagavond dus ook?

Zelden werd een soaphuwelijk zo gecontesteerd door kijkers, als dat van Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en Ayo (Adams Mensah) in ‘Familie’. Op social media werd de scenaristen niet alleen verweten dat de vluchtelingenproblematiek een te politiek en zwaar beladen thema was voor een soap, maar bovendien dat de trouwerij veel weg heeft van een overhaast schijnhuwelijk.

De Nigeriaanse vluchteling Ayo verscheen immers pas begin februari in ‘Familie’. Eeuwige goedzak Benny (Roel Vanderstukken) ontfermde zich over dakloze en nam hem in huis. Daar viel zijn dochter vol medelijden voor de charmes van Ayo. De gevoelens waren aanvankelijk niet wederzijds, want Ayo zei vlakaf dat hij zijn hart had gegeven aan zijn Nigeriaanse vriendin Ifama. Stefanie vond het boterbriefje echter een makkelijke manier om de nakende uitwijzing van Ayo tegen te houden. En dat zag de asielzoeker op de duur ook in. Bovendien begon hij ook wel wat voor haar te voelen. En daarom stemde hij toe om met haar te trouwen. Minder dan vier maanden na hun eerste ontmoeting gaan de twee dus toch elkaar hun jawoord geven.

‘Dat jullie promotie maken voor een schijnhuwelijk, gaat er bij mij echt niet in’, stond te lezen op een van de fansites. En die mening kreeg opvallend veel bijval.

De plannen van Stefanie en Ayo kwamen de voorbije weken wel een paar keer in het gedrang. Niet alleen door de weerstand van sommige personages, zoals papa Benny. Die bleef erbij dat het allemaal veel te snel en ondoordacht was. Maar ook door de loslippigheid van sommigen, zoals Jan (Jef De Smedt). Die fluisterde een ambtenaar van de dienst bevolking in dat het wel eens om een schijnhuwelijk kon gaan. De dienst vreemdelingen startte prompt een onderzoek, maar dat leverde niks op. De twee mogen dus hun gangen gaan en trouwen. En dat gebeurt holdebolder vrijdagavond. Of niet, natuurlijk. Want niet iedereen van de familie staat achter de plannen. Bovendien vernam Ayo pas recent, dat zijn familie in Engeland is opgedoken. Er kan dus nog altijd een kink in de kabel komen. Een huwelijk zou een louter romantische aangelegenheid moeten zijn, ook al werd dat - zoals nu - op amper enkele dagen in elkaar gestoken. Maar in ‘Familie’ zorgt dat deze keer vooral voor veel suspense.