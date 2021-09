Rolling Stones waren niet op begrafenis van drummer Charlie Watts, maar maken wel tong-logo zwart

Onweer op komst? Vlei je in de zetel voor deze nieuwe streaming­top­pers

11 september Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met een reboot van het populaire ‘Doogie Howser, M.D.’ getiteld ‘Doogie Kamealoha’ (Disney+), een flinke portie wielernostalgie in ‘Regenboog’ (Streamz) en het bloedstollende laatste seizoen van ‘Lucifer’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!