Rolling Stones eren Charlie Watts op sociale media

Op Twitter deelden de Rolling Stones een filmpje met Charlie Watts in de hoofdrol. Beelden uit verschillende optredens door de jaren heen werden aan elkaar geplakt, met het nummer ‘If You Can’t Rock Me' als soundtrack. In een fragment dat uit een interview werd genomen, praatte Watts over het begin van de Rolling Stones. “Toen de Stones me vroegen om me bij hen te voegen, praatten ze over een band", vertelde hij. “Toewijding, dus. Ik dacht dat het een jaar zou duren en dat het dan volgend jaar zou eindigen." Daar heeft hij dan toch ongelijk in gekregen. De Rolling Stones zijn al sinds 1962 actief en vertrekken binnenkort op een nieuwe tournee. Die zal - ondanks het overlijden van Watts - toch doorgaan. Voor z'n dood kondigde Watts zelf nog aan dat hij tijdens de tournee verstek zou laten gaan omdat hij een ingreep moest ondergaan. Hij zou toen vervangen worden door drummer Steve Jordan. Of die Watts nu permanent gaat vervangen, is onduidelijk.