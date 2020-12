Roland en John Leo, de nieuwe en vorige winnaar van ‘The Voice Senior’: “Veel mensen willen een tattoo van de winnaar van ‘The Voice’”

ShowbizzRoland Van Beeck (66) mag zich de tweede winnaar van ‘The Voice Senior’ noemen, en net als die eerste winnaar, John Leo (67), is hij een muzikaal beest. Desondanks legden beide mannen een verschillend parcours af: Roland was cafébaas en tatoeëerder terwijl John als orkestleider gevestigde artiesten begeleidde. In een dubbelgesprek vertellen beide heren over hun winst, de hordes die ze in het verleden al namen, corona en vrouwelijke aandacht. “Ik hoop echt dat ze Roland goed begeleiden. Want als je de deur van ‘The Voice’ achter je dichtslaat, dan moet je jezelf echt gaan bewijzen.”