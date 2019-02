Roger Waters clasht met Richard Branson over ‘Live Aid’ voor Venezuela: “Willen we er nieuw Irak van maken?” LH SDA

22 februari 2019

19u22

Bron: Facebook, The Guardian 0 Showbizz Roger Waters, de voormalige zanger-bassist van supergroep Pink Floyd, heeft in een furieuze video gereageerd op het benefietconcert in Live Aid-stijl dat de Britse zakenman en stichter van het Virgin-imperium Richard Branson vandaag organiseert voor Venezuela. Volgens de legendarische rocker wordt het evenement gesteund door de Verenigde Staten, die het wil gebruiken om de socialistische regering te verlammen, en heeft het “niets te maken met humanitaire hulp”.

Branson, die de Venezolaanse oppositieleider en zelfbenoemde president Juan Guaidó steunt, hoopt vandaag 100 miljoen dollar (ruim 88 miljoen euro) op te halen met Venezuela Aid Live. Het concert vindt plaats in de Colombiaanse plaats Cúcuta, aan de grens met Venezuela. Op het programma staan onder meer optredens van de Franse muzikant Manu Chao, de Spaanse singer-songwriter Alejandro Sanz en de Mexicaanse band Maná.

“Het heeft helemaal niets te maken met humanitaire hulp”, zei Waters in een video die hij op zijn Facebookpagina postte. “Dit is Richard Branson die het Amerikaanse gezegde ‘We hebben besloten Venezuela in te nemen, om wat voor reden dan ook’ gebruikt.”

“Geen chaos, geen moorden”

Volgens Waters zijn er “geen chaos, geen moorden, geen dictatuur” in het land dat momenteel geteisterd wordt door een zware economische recessie. Waters zegt dat hij daarover geïnformeerd werd door een in Venezuela wonende vriend. “Willen we echt dat Venezuela een nieuw Irak of Syrië of Libië wordt? Ik wil dat niet en het Venezolaanse volk wil dat ook niet”, voegde Waters er nog aan toe.

“Richard helpt om het bewustzijn rond de crisis in Venezuela te vergroten en de broodnodige fondsen in te zamelen door middel van dit evenement”, zegt een woordvoerder van Virgin. “Dit is zeker geen politiek statement en de VS zijn er niet bij betrokken.”

Maduro organiseert eigen concert

De Venezolaanse president Nicolas Maduro gaat dit weekend gewoon zijn eigen concerten organiseren. Als antwoord op het benefietconcert van Branson besliste de Venezolaanse overheid om een eigen, twee dagen durend concert, op zaterdag en zondag, precies aan de andere kant van de grens te houden.