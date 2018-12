Roger van Damme neemt iconische Antwerpse zaak Désiré de Lille over KDL

04 december 2018

13u46 0 Showbizz Njam!-chef Roger van Damme (47) van sterrenrestaurant Het Gebaar en zijn zakenpartners kondigen groot nieuws aan: vanaf 2019 zal Roger het creatieve brein worden achter de vernieuwde versie van het Antwerpse icoon Désiré de Lille. Het walhalla van de desserts krijgt de naam Désirée, een volledige make-over en de typische Roger van Damme-signatuur.

“Ik droom al jarenlang om opnieuw een tearoom te openen. Ik ben dan ook enorm blij en trots dat deze droom eind 2019 werkelijkheid zal worden met de transformatie naar Désirée’, vertelt Roger. “Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor het befaamde Désiré de Lille. We zullen dan ook de rijke geschiedenis van deze iconische zaak in Antwerpen in ere houden maar tegelijkertijd een totaal vernieuwd concept neerzetten.”

Ook take away

Roger zal bij Désirée de zoete beleving naar zijn gekende niveau tillen maar hij blijft ook trouw aan de authenticiteit die Désiré de Lille kenmerkt. De gasten kunnen in de Antwerpse Schrijnwerkersstraat nog steeds genieten van de zoete klassiekers die ook op de menukaart prijkten bij Désiré de Lille. Denk aan wafels, pannenkoeken, oliebollen, ijs en ook de iconische lacquemants die zeer bekend zijn bij het Antwerpse publiek. Maar in zijn nieuwe concept wordt ook plaats gemaakt voor een verfijnde zoete en hartige high tea in een uniek en mondain kader. Het assortiment van de Désirée boutique zal bestaan uit allerlei desserts, patisserie en ontbijt. Geen tijd om ter plaatse te degusteren? Dan kan je makkelijk alles meenemen met de handige take-away shop.

Een stukje Parijs in Antwerpen

Ook over het interieur van de zaak valt al nieuws te melden. Zo zal Roger zijn liefde voor Parijs subtiel door laten sijpelen in de zaak. Er wordt rekening gehouden met de beginjaren van de zaak, die stamt uit 1903, met enkele herkenbare nuances uit haar rijkelijke verleden. Het adembenemende interieur kan best omschreven worden als een hedendaagse interpretatie van Désiré de Lille met Victoriaanse en Franse elementen die mee zorgen voor de internationale allure van Roger van Damme zijn nieuwe établissement Désirée.

Jubileumboek

Maar er is nog nieuws. Roger lanceerde vandaag, samen met Njam!, ook zijn jubileumboek ‘Roger van Damme Dessert’. Daarin krijg je naast 54 unieke desserts ook het bijzondere verhaal van de sterrenchef zijn carrière en zijn belangrijkste inspiratiebronnen. Roger en zijn team werkten maar liefst twee jaar aan het boek. Het is vanaf nu te koop voor € 34,99.