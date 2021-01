Roger en Laura van ‘Temptation Island’ geven hun liefde nog een kans: “We hebben veel van elkaar geleerd”

Celebrities Kim Cattrall reageert (subtiel) op ‘Sex and the Ci­ty’-ver­volg

12 januari Kim Cattrall (64), bekend van haar rol als Samantha Jones in ‘Sex and the City’, heeft voor het eerst van zich laten horen na de bekendmaking van het vervolg op de populaire serie. Hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker (55) vertelde in die bekendmaking ook dat Cattrall niet meer mee zou doen aan het vervolg.