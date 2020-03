Roel Vanderstukken volgt coronamaatregelen strikt op: “Als hartpatiënt geen enkel risico nemen” Redactie

25 maart 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 1 Showbizz Van Hollywood tot in Vlaanderen: het coronavirus heeft ondertussen zowat iedereen bereikt. Overal worden mensen opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook voor de bekende gezichten niet anders. Wie zich alvast strikt aan de maatregelen houdt, is ‘Familie’-acteur Roel Vanderstukken (43), die als hartpatiënt geen enkel risico wil lopen.

“Samen met m’n vrouw en kinderen volg ik de voorgeschreven maatregelen op”, zegt Roel in weekblad TV Familie. “Ik probeer wat te bewegen, ik ben in de tuin beginnen te werken. De natuur roept er precies om. Onze zonen Toots en Ramses zijn ook thuis. Gelukkig hebben we een grote tuin waarin zij zich kunnen uitleven. Al krijgt Toots een pak ­taken van de school. We proberen dat er zonder al te strikte planning door te krijgen. Het is nu een kwestie van een goeie mix te vinden van amusement en schoolwerk.”

Wat hamsteren betreft: daar doen Roel en zijn vrouw Anne-Sophie niet aan mee. “Nee, ik ga zéker niet als een kieken zonder kop naar de winkel”, zegt hij in het blad. “Mijn vrouw neemt op het vlak van winkelen het voortouw. Of ik soms een mondmasker draag als ik buitenkom? Nee. Wij wonen op de boerenbuiten, bij ons is er geen kat op straat. Al moet ik wel opletten gezien ik hartpatiënt ben. We zitten dus met z’n allen in mini- quarantaine. En daar houden we ons nu strikt aan.”