Roel Vanderstukken opent restaurant: “Hoop over een paar jaar mee te draaien”

showbizzRoel Vanderstukken (46) gaat een restaurant openen. ‘Frans en Yvonne’ in Waarloos focust op de Vlaamse keuken met nostalgische gerechten. Voorlopig heeft de ‘Familie’-acteur nog geen tijd om mee in de keuken te staan, maar dat is ooit wel de bedoeling.

Vanderstukken nam de zaak in Waarloos over, nadat die in de nasleep van de coronapandemie over kop ging. De acteur behoudt het team dat er al werkte en ook de naam blijft dezelfde. “De naam refereert aan de namen van de bewoners die vroeger in de rijhuisjes woonden waar nu het restaurant is”, legt Vanderstukken uit. “De keuken is gebouwd op de plek waar Frans woonde, de eetzaal was het huis van Yvonne.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vanderstukken en co. focussen op de Vlaamse keuken. “Denk aan huisgemaakte balletjes in tomatensaus of vol-au-vent. Maar ook paardensteak of mergpijp. En we hebben ook een suggestiekaart met bijvoorbeeld eend. We focussen op een lokaal menu dat degelijk en betaalbaar is.”

Kip plukken

Vanderstukken heeft altijd een voorliefde voor horeca gehad. “Mijn overgrootouders hadden een café en die voorliefde heeft er altijd ingezeten”, vertelt hij. “Als ik geen acteur was geworden, was de kans groot geweest dat ik in de horeca-wereld was terecht gekomen. Het is altijd een droom gebleven. Tot nu.”

De acteur kookt zeer graag. Samen met collega Kürt Rogiers won hij ooit het kookprogramma ‘2 Sterrenrestaurant’ op VTM. Maar om zelf mee te draaien in de keuken van zijn zaak heeft Vanderstukken op dit moment geen tijd. “Elke gaatje dat ik vrij heb in mijn agenda zal ik er te vinden zijn, maar momenteel heb ik het heel erg druk met andere projecten. Zo start mijn theatertour vrijdag. Maar als ik over een paar jaar meer tijd zou hebben, hoop ik mee te draaien.” Zijn specialiteit? “Vol-au-vent. Ik kan zonder moeite een hele dag bezig zijn met een verse fond te trekken en een kip te plukken voor een goeie verse vol-au-vent. Die gaat dan de diepvries en de weken daarop is het zondag altijd feest.”

Frans en Yvonne’ opent op 12 september.