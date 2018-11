Roel Vanderstukken gaat jaar na de hartoperatie nog naar psycholoog: “Ik ben nog steeds niet helemaal de oude in mijn hoofd” IDR

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Iets meer dan een jaar geleden is het nu dat ‘Familie’-acteur Roel Vanderstukken (41) een zware hartoperatie moest ondergaan. Lichamelijk is hij helemaal opgelapt, maar mentaal moet hij nog herstellen: “Ik wil voorkomen dat dit trauma mijn leven gaat beheersen”, zegt hij in Dag Allemaal.

Vandaag gaat het goed met hem, vertelt Roel wanneer we achter de schermen van ‘Familie’ naar zijn gezondheid informeren. Om er meteen aan toe te voegen: ‘Maar ik heb zowel externe als interne littekens opgelopen waar ik te pas en te onpas mee word geconfronteerd. Ik heb soms het gevoel dat ik daardoor de kans niet krijg om te verwerken wat er mij is overkomen. Ik ben nog iedere dag bezig met het een plaats te geven.’

Je hebt dan ook iets bijzonder ­ingrijpends meegemaakt.

Ik filter mijn herinneringen blijkbaar zeer zwaar, want van heel veel dingen uit het verleden weet ik nog amper iets. Maar hiervan zit er een film in mijn hoofd met momenten die blijven terugkeren. Dingen die werden gezegd... Maar da’s goed. Op die manier kan ik ook de confrontatie met die ­ingrijpende gebeurtenis aangaan.

Je vertelde vorig jaar dat je niet doorhad dat je er zo slecht aan toe was, omdat je zoveel werkte. Heb je daar verandering in gebracht?

Ik werk nog steeds hard, maar je kan dat niet vergelijken met vroeger. Toen was ik 70 uur per week aan de slag, nu nog zo’n 50. Boven op mijn werk bij ‘Familie’ nam ik er nog jaarlijks de regie van minstens één amateurtoneelstuk bij, of zette ik mij in voor diverse goede doelen, maar dat doe ik nu niet meer. Al blijft het moeilijk om daarin een balans te vinden.

