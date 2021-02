Roel Vanderstukken en Stan Van Samang over vriendschap en ouderschap: “Door mijn gigantische fout voel ik mij gefaald als vader. Nog steeds”

De warmte van twee vrienden die elkaar door en door kennen, die laat zich gelukkig ook voelen doorheen een internetverbinding. En dus gaat het er al meteen hartelijk aan toe tijdens de videocall met Roel Vanderstukken en Stan Van Samang. Op het programma: een openhartig gesprek over hun camaraderie en het leven – en over klassieke comfortfood, zo lijkt het even. ‘Je gaat nog vier minuten last hebben van kroketten die op de achtergrond aan het bakken zijn’, valt Roel met de deur in huis. Waarop Stan zonder verpinken: ‘Het lawaai valt goed mee, maar de geur stoort me wat. Ik krijg er honger van (lacht)’. De toon is gezet, je kan je zo voorstellen waarom het meteen klikte tussen Stan en Roel, twintig jaar geleden op de set van ‘Wittekerke’. “We waren allebei nog jong en onervaren, én we kwamen allebei uit het Leuvense. Na het werk zijn we regelmatig op café beland om wat pinten te drinken. En net zo regelmatig bleven we te lang hangen omdat het zo gezellig was”, lacht Roel.