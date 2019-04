Roel Vanderstukken denkt niet aan nationale politiek: “Ik heb een te zwak hart” tb

18 april 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Hij stond op de lijst van SamenGROEN in de Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek. Maar op nationaal vlak heeft hij geen politieke ambities. Bij de federale verkiezingen van volgende maand zal je hem niet op de groene lijst zien staan. “Ik maak me te rap kwaad, en ik heb al een zwak hart.”

“In de federale politiek ga ik niet”, zegt acteur Roel Vanderstukken in Primo. “Want ik jaag me daar veel te fel in op. En ik heb een zwak hart. (knipoogt) Echt waar, het maakt me kwaad. Er zijn te veel zeveraars die niet luisteren en ze geven je ook duidelijk dat gevoel, dat ze niet naar jou luisteren. Daar heb ik geen tijd en energie voor. Ik heb twee kinderen, en ik steek die tijd en energie liever in hen.”

Vanderstukken komt in de Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek op voor de partij samenGROEN. In het magazine uit hij zich dan ook als fel voorstander van de klimaatmarsen. De acteur zou zonder twijfel zijn kinderen Toots (8) en Ramses (3,5) de hort opsturen, moesten ze dat willen. “Als ze willen deelnemen, breng ik ze met de wagen naar daar”, zegt Roel. “En dan ga ik een koffietje drinken, terwijl zij gaan betogen. Met een gerust hart, want ik weet dat ze het om de juiste reden zouden doen! Nogmaals, de jongeren van vandaag ontlopen hun verantwoordelijkheden niet. En wie anders beweert, is ’n dommerik!”

Vanderstukken heeft zijn kinderen liever niet de hele tijd achter de computer. Ik stuur mijn zoons soms gewoon naar buiten om te spelen. ‘Oh neen,’ hoor ik dan. Omdat ze net een of ander spelletje zaten te spelen op de iPad of tablet. Maar na twee minuten amuseren ze zich rot. We hebben een grote tuin en we wonen in een bosrijke omgeving. Ik wil dat ze daar van profiteren. En dat ze van elkaar profiteren. Het zijn broers! Ze hebben het geluk dat ze elkaar hebben, dat ze een relatie met elkaar kunnen ontwikkelen. Daar ga ik altijd over waken.”