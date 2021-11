Rode Neuzen neemt vliegende start: al 201.675 euro ingezameld

Al is voor een geslaagde actie nog flink wat meer nodig. “Jongeren staan centraal,” sprak Kris Vervaet. “Jongeren zijn onze toekomst. Ze verdienen alle steun die we kunnen geven, maar jongeren geven niet altijd aan wanneer ze hulp nodig hebben. Hier kunnen leerkrachten echt het verschil maken. Tijdens de zesde editie van Rode Neuzen Dag willen we ons dus focussen op de leerkrachten. We willen leerkrachten ondersteunen zodat ze de signalen van jongeren sneller kunnen oppikken. Deze academie moet ervoor zorgen dat er in elke Vlaamse school minstens één leerkracht is die een echte steun en toeverlaat is voor deze jongeren. In elke school willen we minstens één Sidekick Sam.”