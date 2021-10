RODE NEUZEN INTERVIEW. Laura Tesoro heeft veel steun aan zanglerares Oljana: “Ik duwde mezelf over mijn limieten. Ze zei: voor wíe in godsnaam?”

TV Een slecht kapsel, het tweede ‘vuurkamp’ en nakende relatie­breu­ken: dit was aflevering 7 van ‘Temptation Island’

2 oktober De eerste week in Spanje zit er bijna op, en het wordt voor sommige koppels steeds moeilijker om hun relatie in stand te houden. Dag zeven in ‘Temptation Island: Love or Leave’ is aangebroken, en die zag er zo uit!