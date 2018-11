Rode Neuzen Dag wil ons laten carpoolen KDL

06 november 2018

14u12 1 Showbizz Deze ochtend ging Heidi Van Tielen tijdens de ochtendshow van Qmusic met Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts op pad om affiches te gaan plakken in het kader van de nieuwe carpoolcampagne van Rode Neuzen Dag die vanaf vandaag te zien is langs de Vlaamse wegen.

Dit keer gaat de affichecampagne over carpoolen, want carpoolen is niet alleen goed om de files tegen te gaan, maar het doet ook wonderen voor je mentale gezondheid. Want door te carpoolen, kunnen mensen die samen rijden, praten met elkaar en dingen delen. Zo legt de carpoolcampagne dus een link naar Rode Neuzen Dag onder het motto: ‘Carpoolen, delen helpt.’

Dat Qmusic-dj Heidi Van Tielen net vandaag op pad ging met de minister is niet toevallig. Voor haar rubriek Heid@Interim trekt de radiopresentatrice namelijk elke dinsdag op pad om die dag het beroep van een luisteraar te ontdekken én even uit te oefenen. Vandaag was dat dus het beplakken van borden, dat ze samen met luisteraar Jos onder de knie kreeg.

Rode Neuzen Dag is de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie vindt plaats op vrijdag 30 november 2018 en focust zich dit jaar op de mentale gezondheid van jongeren op school. Daar brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot. De droom is om zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen te hebben: scholen waar extra aandacht gegeven wordt aan mentale gezondheid. Rode Neuzen Dag hoopt op massale steun van heel Vlaanderen. Meer informatie op rodeneuzendag.be.