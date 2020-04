Rode Neuzen Dag Tegen Corona organiseert sponsorloop voor jongeren die het moeilijk hebben: “Daar is nu veel nood aan” MVO

14 april 2020

12u47 0 Showbizz Rode Neuzen Dag, het initiatief dat zich jaarlijks inzet voor jongeren met mentale problemen, wil er ook in deze periode zijn om de jeugd te steunen. Daarom hebben ze verschillende acties opgezet zoals ‘Moving Lives’, zo legt Q-dj Sam De Bruyn uit.

Dat is een initiatief gesteund door Sport Vlaanderen met als uitdaging om samen 40.075 kilometer (de omtrek van de wereld) te bewegen en zo geld in te zamelen voor het Rode Neuzen Fonds dat laagdrempelige hulp voorziet voor jongerenorganisaties zoals OverKop. “Er is nu erg veel nood aan, dat merken ze in de OverKop Huizen”, zo zegt Sam in een video. “Laten we samen die kilometers lopen, en laat ze sponsoren. Zo kan je jongeren in nood helpen.”