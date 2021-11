Rode Neuzen Dag overtreft alle verwachtingen en brengt meer dan 3 miljoen euro op

Ze hadden gehoopt op 2,2 miljoen euro, maar Vlaanderen zamelde maar liefst 3.061.571 euro in voor de zesde editie van Rode Neuzen Dag. Ambassadeur Birgit Van Mol (53) en vliegende reporters Vincent Fierens (29) en Julie Van den Steen (29) maakten het eindbedrag bekend in een muzikale slotshow op VTM. Dat wil zeggen dat élke Vlaamse school een Sidekick Sam zal kunnen opleiden: iemand bij wie leerlingen hun hart durven te luchten, zodat ze leren sterker in hun schoenen te staan.

Toegegeven, Rode Neuzen Dag 2021 was niet helemaal de editie die VTM, HLN, Qmusic en Belfius voor ogen hadden. In plaats van een groots opgezette Rode Neuzen Dag On Tour moest er amper enkele dagen voor de start nog omgeschakeld worden naar een coronaproof alternatief. “We hebben ervoor gekozen om het concept om te draaien: we brengen Rode Neuzen Dag rechtstreeks naar Vlaanderen via muziek en interviews met actievoerders en scholen door onze vliegende reporters”, liet Kris Vervaet, CEO van DPG Media, weten. En zo gezegd, zo gedaan. De vliegende reporters en ambassadeur trokken een week lang heel Vlaanderen rond, op zoek naar mooie en warme verhalen in scholen en bij actievoerders.

Onbekend en Bekend Vlaanderen zette zich massaal in voor de actie. Zo bakte Loïc Van Impe pannenkoeken, veilde Christoff een gesigneerde tafel en bood Gers Pardoel een privé-concert aan. Ook in Wijnegem Shop Eat Enjoy liep een actie. Voorbijgangers werden daar aangemaand te raden hoeveel rode neuzen er in een kubus zaten. Deelnemen kon door het antwoord te sms’en, aan het tarief van één euro per bericht. De slimste sms’er van Vlaanderen is Lotte Delporte (30) uit Kampenhout. Zij zat ‘amper honder stuks’ van het werkelijke aantal, 16455. Daarmee wint ze haar eigen gepersonaliseerde voorpagina van de papieren krant.

20112021 Wijnegem rodeneuzen Rode Neuzen actie 2021 - Shopping center wijnegem

Ook opvallend, presentator Jens Dendoncker vertelde voor het eerst over de depressie en angstaanvallen waarmee hij het afgelopen jaar kampte. “Het kan écht iedereen overkomen. Spreek erover en wacht niet om professionele hulp in te roepen. Want het helpt niet om de eerste signalen te negeren, integendeel: dan krijg je het later dubbel en dik terug”, vertelde hij.

Vincent, Julie en Maarten & Dorothee

“Ongelofelijk veel enthousiasme”

Vandaag vond de apotheose van de liefdadigheidsactie plaats. Meer dan 30 topartiesten zorgen voor 10 uur lang live muziek bij Qmusic. Onder meer Clouseau, Bart Peeters, Milow, Cleymans & Van Geel, Hooverphonic en Helmut Lotti droegen hun steentje bij. Deze avond was er een speciale aflevering van ‘Liefde Voor Muziek’ waarin zeven jongeren en hun leerkracht elk een privéconcert kregen van een van de artiesten uit ‘Liefde Voor Muziek 2020'.

Clouseau bij Qmusic op Rode Neuzen Dag

In de slotshow maakten de vliegende reporters het bedrag van Rode Neuzen Dag bekend. Er werd maar liefst 3.061.571 euro. Het ingezamelde bedrag gaat naar het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, om de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren te verbeteren. Dit jaar was er een glansrol weggelegd voor leerkrachten, die opgeleid werden tot een sidekick Sam: iemand bij wie leerlingen hun hart durven te luchten zodat ze leren sterker in hun schoenen te staan. Met het ingezamelde bedrag zal elke school en Sidekick Sam kunnen opleiden.

De vliegende reporters zijn heel tevreden met het eindbedrag. Ze beseffen maar al te goed dat leerkrachten het verschil kunnen maken. “Ik wens elke leerling zo’n sidekick op school toe. Iemand die problemen tijdig herkent én het gesprek aanknoopt, is goud waard. De getuigenissen en warme reacties die ik afgelopen week kon sprokkelen, waren bijzonder hoopvol", vertelt Julie Van den Steen. Ook Vincent Fierens’ geluk kan niet op. “Ongelooflijk met hoeveel enthousiasme en warmte we overal ontvangen werden! Het is duidelijk dat het thema van dit jaar bijzonder veel jongeren aanbelangt en hoe belangrijk het is dat ze een luisterend oor vinden”, aldus de Q-dj.

Laura Tesoro, Vincent Vierens en Julie Van den Steen.

Volledig scherm © DPG Media