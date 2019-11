Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn: “Het blijft een inspanning om elke dag gelukkig te zijn” CD

27 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Als ambassadeur van Rode Neuzen Dag volgt Qmusic-stem Sam De Bruyn (33) de problemen van jongeren op de voet. In de aanloop naar de slotshow aanstaande vrijdag benadrukt hij nogmaals het belang van goede gesprekken.

Jongeren fysiek, mentaal en sociaal weerbaarder maken: dat is de missie van de vierde editie van Rode Neuzen Dag, gesteund door onder meer VTM en Qmusic. De actie is nog steeds broodnodig, zegt ambassadeur Sam De Bruyn in Story. “Tijdens de eerste editie steunden we jongeren met psychische problemen, een jaar later wilden we de zorg laagdrempelig maken en daarna richtten we ons op het welzijn op scholen, de plek waar jongeren het meeste tijd doorbrengen. Nu proberen we de jongeren weerbaarder te maken om zo te voorkomen dat ze later psychische problemen krijgen. Mensen worden gevormd in hun jonge jaren, het is dus beter om problemen aan te pakken voor ze er zijn”, aldus Sam. “Ik hoor vaak dat jongeren overprikkeld zijn en een moment van rust nodig hebben op school. Veel scholen willen daarom met de opbrengst van hun Rode Neuzen-project een stilteplek creëren. Evengoed zijn er scholen die net willen investeren in een plek waar scholieren hun energie kwijt kunnen, zodat ze tijdens de les aandachtiger zijn.”

Zie je jezelf als rolmodel voor de ­jongeren?

“Ik wil hen vooral tonen dat het ook bij mij niet altijd rozengeur en maneschijn is. Iedereen heeft weleens een ambetante periode in zijn leven. Dan moet je die gevoelens niet wegsteken en gewoon eerlijk zijn. Laat horen dat het even niet goed met je gaat. Het is best oké om je niet altijd honderd procent te voelen. We zijn het niet gewend om te gaan met gevoelens. Dat moet anders.”

Zes jaar geleden kampte je met een burn-out. Had je dat zien aankomen?

“Nee, totaal niet! Pas toen de dokter na de derde keer zei dat ik een beginnende burn-out had en dat ik verplicht moest thuisblijven, besefte ik hoe ernstig de situatie was. Ik legde mezelf te veel druk op en ik voelde ook druk van buitenaf, waardoor ik geen uitlaatklep meer had. Mijn batterij was volledig plat, want ik verspilde alleen maar energie, ik deed niets om mijn batterijen op te laden.”

Hoe ben je er weer bovenop geraakt?

“Door even afstand van mijn werk te nemen en op zoek te gaan naar dingen die mij energie geven: boeken lezen, naar theater gaan, afspreken met vrienden, culturele activiteiten doen... Daar had ik meer nood aan, besefte ik. Ik ben ook in therapie gegaan. Daar heb ik trucjes geleerd om uit die burn-out te geraken.”

Je mediteert nu dagelijks.

“Ja, dat doe ik in bed, elke avond voor het slapengaan. Ik kan iedereen meditatie aanraden. Heel wat bekende collega’s doen het trouwens om aan hun drukke agenda’s te ontsnappen. Voor Rode Neuzen Dag hebben we meditatiesessies online gezet om jongeren te leren mediteren. Het is echt voor iedereen goed, ook al heb je geen noemenswaardige problemen. Het brengt rust in je leven, het maakt je echt gelukkiger.”

Sta je momenteel stevig in je schoenen?

“Ik sta goed mijn mannetje, maar toch is het voor mij een dagelijkse inspanning om elke dag gelukkig of gewoon content te zijn. Ik voel wel dat ik door zaken uit het verleden – zoals mijn burn-out – beter weet hoe ik gelukkig moet zijn. Ik heb de wapens om te vechten tegen alles wat donker en negatief is. Nu weet ik heel goed wanneer het tijd is voor een time-out en wat ontspanning.”

Wil je een gift doen aan Rode Neuzen Dag?

Rode Neuzen Dag wil jongeren mentaal, fysiek en sociaal sterker maken. Steun #generationstronger. Doe een gift aan het Rode Neuzen Fonds.