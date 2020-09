Rode Neuzen Dag 2020 officieel gelanceerd met muziek als rode draad: “Het versterkt m'n emoties” SDE

23 september 2020

08u07 1 Showbizz Deze ochtend werd Rode Neuzen Dag 2020 - de vijfde editie al - feestelijk afgetrapt op Qmusic. Presentatoren Maarten Vancoillie en Dorothée Dauwe ontvingen onder meer de ambassadeur van Rode Neuzen Dag, Jens Dendoncker. De slotshow van de goededoelenactie zal op vrijdag 4 december plaatsvinden.

Is die vijfde editie van Rode Neuzen Dag (de goededoelactie van Het Laatste Nieuws, VTM, Qmusic en Belfius) nog wel nodig? Zeker wel, liet experte Sarah Van Gysegem weten. “De eerste coronagolf was een ontzettend zware dobber voor jongeren. Ze konden hun vrienden niet zien en hadden geen uitlaatklep. Die gevoelens blijven nog steeds doorwerken, en daarbij blijft er ook die onzekerheid over de toekomst.”

“Echt nodig”

Dat beaamt ook Rode Neuzen Dag-ambassadeur Jens Dendoncker. “Ik voel echt dat het nodig is”, vertelde hij. “Als je de cijfers ziet: er zijn sowieso al veel jongeren die zich niet goed in hun vel voelen. Die cijfers zijn alleen maar verdubbeld tijdens de coronacrisis.” Dat muziek dit jaar centraal staat, begrijpt Dendoncker dan maar al te goed. “Ik kan me zeker optrekken aan muziek of er een boost door krijgen. Of ik kan me laten gaan als ik me even wil wentelen in zelfmedelijden. Ik gebruik muziek als een soort versterking van mijn emoties.”

Klopt, zegt Martijn Peters, wetenschapsexpert van VTM. “Muziek gaat op drie vlakken een zeer grote rol spelen in ons leven. Ten eerste is er self-awareness. Muziek helpt ons om onze identiteit en ons zelfbeeld te bepalen. Dat is zeker voor jongeren belangrijk. Het tweede deel is het sociale aspect: we luisteren, zingen en dansen samen met andere mensen. Ten derde gaan we muziek ook gebruiken om iets te bereiken. Bijvoorbeeld om een bepaald gevoel te creëeren, waardoor we ons beter voelen.”

Duet

Een Sportpaleis vullen voor Rode Neuzen Dag XL zit er niet meer in dit jaar. Een van de meest bijzondere momenten vorig jaar was het duet van Ans en Q-presentatrice Maureen Vanherberghen, die samen ‘A Million Dreams’ van Pink zongen. Ans is door een zwarte periode gegaan na de scheiding van haar ouders, maar slaagde erin om die negatieve gevoelens achter zich te laten. Komende week neemt ze haar laatste antidepressiva-pil ooit. “Er zijn zoveel mensen die met donkere gedachten zitten en die zich nog goed voelen. Daar moét echt over gepraat worden”, vertelde ze deze ochtend in de Q-studio, waarna ze opnieuw samen met Maureen haar duet ten berde bracht.

