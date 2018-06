Rode Duivels lokken heel wat volk naar grote schermen op Graspop, Volbeat als headliner vanavond LOR/PLE/Belga

23 juni 2018

18u15 0 Showbizz Vrijdagavond kregen de Graspoppers Iron Maiden en Parkway Drive als stevige afsluiters, vandaag tekenden de matinale types onder het publiek aan de mainstage present om hardcoreband Stray From The Path festivaldag drie te zien openen. Tussen al het metalgeweld door werd de wedstrijd van de Rode Duivels druk bekeken. Vanavond sluit Volbeat de dag af.

Asking Alexandria, prominent lid van de NWOBHM, had de moeilijke taak om het publiek te entertainen net na de middag. Moeilijk, niet omdat het regende of omdat een deel van het publiek nog met een kater rondliep van de vorige avond, maar omdat op hetzelfde moment België op het WK in Rusland Tunesië partij gaf. De Rode Duivels, een bandnaam die trouwens niet zou misstaan op het festival, lokten heel veel volk naar de grote schermen die op de festivalweide en op de camping opgesteld staan, en ze ontgoochelden niet. Tunesië werd met 5-2 afgedroogd.

Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest: geen gebrek aan oude rockers tijdens deze editie. Zo ook Accept, de Duitse band die eind jaren zestig al werd opgericht door gitarist Wolf Hoffmann en voormalig zanger Udo Dirkschneider. Het album "Balls To The Wall", dat midden jaren tachtig werd uitgebracht, is een mijlpaal in de hardrockgeschiedenis. Intussen is zanger Udo het al meer dan twintig jaar geleden afgetrapt, blijft de band albums uitbrengen en kregen de ervaren rotten vooral de oudere fans mee met oudere songs, en dat op een weide die baadde in de zon.

Vanavond is het naast headliner Volbeat uitkijken naar onder meer Rise Against, een van de populairste punkrockbands van de laatste jaren. Met Megadeth is er ook een van de leden van de Big 4 aanwezig. Dave Mustaine en de zijnen hebben ondertussen vijftien studio-albums achter de kiezen en gaan op het tweede hoofdpodium Marilyn Manson vooraf.