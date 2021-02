Rocken en rollen: boek van Vlaams journalist brengt  romance tussen auto’s en rockmuziek in beeld

Wie wil weten wat rock & roll en auto’s met elkaar gemeen hebben, moet gewoon eens luisteren hoe Chuck Berry vertelt over doelloze ritjes met zijn lief, terwijl er muziek op de radio speelt. “Ridin’ along in my automobile, my baby beside me at the wheel,... cruisin’ and playin’ the radio, with no particular place to go,” zingt hij in ‘No Particular Place To Go’. Auto’s en rock & roll werden samen groot in de jaren vijftig. De Amerikaanse jongeren van toen waren de eersten die auto’s konden kopen, of er kregen van pa en ma. Er was geld, er was toekomst en niks maakte dat euforische gevoel van vrijheid en vooruitgang zo tastbaar als een wagen. Plots konden jonge mensen overal naartoe, hadden ze overal muziek en overal een achterbank zo groot als een klein bed. Een auto bracht de hemel binnen handbereik. Dus werden er liedjes over gemaakt en kwamen ze op hoezen terecht. En sterren, die hadden de mooiste bakken, dat werd een traditie. Zelf hippies en punks die in hun teksten zo graag tegen het materialisme vochten, kochten zich modellen die hun imago versterkten.