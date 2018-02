Rock Zottegem maakt eerste namen voor 2018 bekend EVDB

05 februari 2018

06u00 11 Showbizz Het festival maakte zonet de eerste namen van zijn affiche voor 2018 bekend: The Offspring, Lost Frequencies, Kaiser Chiefs, Millionaire en Lil’ Kleine. Rock Zottegem 2018 gaat door op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni.

Volgens de organisatoren van Rock Zottegem wordt het hoog tijd om te beginnen met uitkijken naar de zomer. Bij de zomer horen natuurlijk festivals, waaronder dat van hen. Om ons alvast te laten uitkijken naar Rock Zottegem, maakten ze nu de eerste artiesten die zullen optreden bekend.

Rock Zottegem gaat dit jaar door op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni. Op vrijdag staan Belgische trots Lost Frequencies, Engelse indierock band Kaiser Chiefs op de lijst. Ook Nederhoppers Lil’ Kleine en Jebroer zijn op vrijdag te zien op een van de podia.

Op zaterdag gaan we de zwaardere kant op met niemand minder dan The Offspring. De legendarische punkrockband is bekend om hits als 'Self Esteem', 'Pretty Fly' en 'The Kids Aren't Allright'.

Organisator Kurt De Loor is alvast heel erg tevreden met de eerste lading namen die hij dit jaar kon strikken. “Ik denk dat we een perfecte mix hebben tussen groepen die al jaren op ons verlanglijstje stonden zoals The Offspring en groepen die vandaag echt ‘hotter than hot’ zijn zoals Lost Frequencies en de rappers Lil’ Kleine en Jebroer. Het wordt echt voor ieder wat muzikaal wils op Rock Zottegem dit jaar. En binnenkort komen er nog mooie namen bij op de affiche.”

Wie Lost Frequencies, The Offspring of Kaiser Chiefs aan het werk wil zien kan binnenkort terecht op de website van Rock Zottegem voor tickets. Wie snel beslist kan tot 1 maart voordelig tickets kopen. Zij betalen dan 40 euro, in plaats van 45 euro, voor een dagticket en 80 euro, in plaats van 85 euro, voor een combiticket.

Binnenkort maakt Rock Zottegem nog een reeks nationale en internationale namen bekend.