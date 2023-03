Rocco Granata ziet nog elke dag af na de dood van zijn Rosie: “God, laat mij niet lijden, en neem mij wanneer U wil”

Showbits “Samen iets meegemaakt, maar geen vrienden voor het leven”: James Cooke blikt terug op ‘Over De Oceaan’

‘Over De Oceaan’ loopt op z’n einde. Jarne blikt met James Cooke terug op de spannende overtocht. Nu pas geeft hij toe dat hij kort voor vertrek zich bijna had teruggetrokken uit het avontuur omdat hij té bang was. En hij is ook eerlijk over de band die ontstaan is tussen de deelnemers: “Wij hebben samen iets beleefd, maar daarom gaan we nog niet samen nieuwjaar vieren”, vertelt James in een nieuwe Showbits.