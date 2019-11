Exclusief voor abonnees Rocco Granata: “Ik ben nog nooit zo bang geweest als toen ik de rechten op ‘Marina’ wilde terugkopen...” Redactie

21 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Op z’n 81ste kan Rocco Granata terugblikken op een uniek leven. Eén dat lang voor het ontstaan van Dag Allemaal, dat 35 kaarsjes uitblaast, al ongekende hoogtes bereikte. Rocco neemt Geert Hoste mee langs z’n opmerkelijkste anekdotes, en eindigt onverwacht emotioneel: “Als ik sterf, moet niemand nog naar mijn graf komen kijken. Dan wil ik gewoon verdwijnen.”

Rocco en zijn lieve echtgenote Rosie heb ik voor het eerst ontmoet op JFK, de luchthaven van New York, meer dan een kwarteeuw geleden. Ik was op slag in de ban van zijn charme en charisma. Het leven is niet altijd even mild voor hem geweest. Migrant in België, zijn dochter Jessica die zwaar verbrand raakt in een hotelbrand... En toch neemt in elk gesprek de liefde en zijn muziek de bovenhand. Hij treedt niet meer op en geeft geen interviews meer. Maar toch wil hij voor deze gelegenheid een uitzondering maken en ontvangt hij mij bij hem thuis.

Laat me beginnen met te zeggen dat je er goed uitziet, Rocco. Je bent in topvorm, dat korte haar staat jou geweldig.

Bedankt, Geert. Jou ook. (lacht) Eind augustus heb ik m’n haar laten afscheren.

Wat zeg je nu?

In heel de wereld brengen mensen toch symbolische offers, uit dankbaarheid. Ik vond dat het mijn beurt was om een offer te brengen.

Zo heb ik m’n eigen schedel nog nooit bekeken. Dank je, Rocco, ik hou van je! We blikken in deze reeks terug op 35 jaar Dag Allemaal, en zoveel jaren meer Rocco Granata uiteraard. Jij bent de best verkopende Vlaamse artiest aller tijden, dat besef je toch?

(maakt een afwijzend gebaar) Ik schep niet graag op over mezelf, Geert.

