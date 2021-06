Rocco Granata herstelt goed na val: “Papa is een erg sterke mens”

Celebrities Echtgenoot van Pink is blij met de documentai­re van zijn vrouw: “Mensen leren eindelijk mijn kwetsbare kant kennen”

7 juni Heel wat mensen hebben zo hun mening over Carey Hart (45), de echtgenoot van de zangeres Pink (41). Toch bleek het beeld dat ze over hem hadden verkeerd te zijn. In ‘P!nk: All I Know So Far’, een nieuwe documentaire over het leven van de zangeres, krijgen we een hele andere kant van hem te zien.