Robin Wright verdedigt gevallen Kevin Spacey: “Hij verdient een tweede kans” TDS

31 augustus 2018

19u35

Bron: ANP 0 Showbizz Actrice Robin Wright, die Claire Underwood speelt in de Netflix-serie House Of Cards, vindt dat haar oud-tegenspeler Kevin Spacey een tweede kans verdient. Spacey, die de rol van Amerikaans president vertolkte en ook als producent betrokken was bij House Of Cards, werd door Netflix ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij een #MeToo-schandaal.

In een interview met de Amerikaanse krant New York Post neemt Wright (52) het op voor de 59-jarige Spacey. "Ik vind dat ieder mens het recht heeft op een tweede kans, daar geloof ik in. Het wordt groei genoemd."

Wright zei dat ze sinds het schandaal uitbrak niets van Spacey heeft gehoord. "Maar als hij er klaar voor is en mij wil spreken, kan hij contact met me opnemen."

Seksueel wangedrag

Vorig jaar kwamen de eerste verhalen naar buiten over seksueel wangedrag van de 58-jarige acteur. Kort na de eerste beschuldiging kondigde Netflix aan dat het zesde seizoen van House Of Cards het laatste zou zijn. Toen bleek dat er ook klachten waren van medewerkers van de serie, werd Spacey op staande voet ontslagen.

In het komende en laatste seizoen van House Of Cards is hij dan ook niet meer te zien. Vanwege zijn ontslag is de serie teruggebracht tot acht afleveringen. Die zijn vanaf 2 november te zien op Netflix.

De laatste reeks van de politieke dramaserie draait om Claire Underwood, de rol van Wright, die het schopt tot president van de Verenigde Staten. Haar man Frank Underwood is uit de serie verdwenen.