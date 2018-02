Robin Thicke viert vaderschap met vertederend filmpje EDA

25 februari 2018

09u17 0 Showbizz Dochtergeluk voor Robin Thicke en zijn vriendin April Love Geary. Zij zijn de trotse ouders geworden van Mia Love. Robin maakte het nieuws bekend op Instagram met een filmpje waarop hij zijn dochtertje knuffelt.

"Op 22/2 om 13:33 werd Mia Love Thicke geboren. Dank je God en April Love!", schrijft de zanger bij de video.

On 2/22 at 13:33 Mia Love Thicke was born. Thank you God and April Love ❤️! Een foto die is geplaatst door null (@robinthicke) op 25 feb 2018 om 02:03 CET

April maakte op 18 augustus via Instagram bekend dat ze in verwachting was van een dochter. Het is het eerste kind van het koppel, dat ondertussen al drie jaar samen is.

Voor Thicke is het de tweede keer dat hij vader wordt. De 40-jarige zanger kreeg zeven jaar geleden al een zoon, Julian Fuego Thicke, met zijn ex-vrouw Paula Patton.