Robin is nieuwe MNM-dj en zoon van Ingeborg: “Yoga? Ik heb het één keer geprobeerd, maar niet lang volgehouden” Bram De Brabander

30 augustus 2020

10u00 0 Showbizz Je kon hem al als acteur in theaterproducties en ‘Wat Als? en ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ aan het werk zien, maar vanaf vanavond mag Robin Keyaert (26) nog een nieuwe job aan z’n CV toevoegen: die van radio-dj. De zoon van Ingeborg (53) en BV-manager Roland Keyaert is voortaan elke week op MNM te horen als host van het verzoekprogramma ‘BFF - Best Friends Forever’. “M’n ouders steunen me in alles wat ik doe. Mama is zelfs eens vier keer naar dezelfde voorstelling komen kijken.”

Robin heeft gezonde zenuwen voor z’n radiodebuut op zondagavond. “Ik heb in het verleden vooral geacteerd en muziek gemaakt, dus presenteren is echt compleet nieuw voor me. Gelukkig word ik heel goed ondersteund bij MNM en ben ik overladen met tips, onder andere van Peter Van de Veire. Maar het blijft heel spannend allemaal.”

De 26-jarige Bruggeling werkte in 2017 voor het eerst samen met de jongerenzender voor het programma ‘Spread The Work’. “Een hele week lang werd een radio-uitzending gemaakt rond knelpuntberoepen", vertelt Robin. “Mijn taak bestond eruit om met mensen uit die sectoren een korte babbel te voeren en vervolgens samen een nummer te maken. Achteraf werkte ik samen met Gode Kempen, een bevriende producer, om er een volwaardige song van te maken. Dat was een hele uitdaging, want het is een fabeltje dat iedereen kan zingen. (lacht) Daarna ben ik met MNM contact blijven houden en toen ik onlangs bij Peter Van de Veire enkele muzikale ideeën wou aftoetsen, stelden ze me voor om een stemtest af te leggen. Nadien volgde nog een tweede test en zo ging de bal verder aan het rollen.”

Dolverliefd

In z’n eerste radioshow ‘BFF - Best Friends Forever’ kunnen de luisteraars een nummer aanvragen voor vrienden, geliefden en familie aan de hand van de songtekst. “Zelf zou ik voor ‘Everything I Wanted’ kiezen van Billie Eilish en die song opdragen aan m’n vriendin. We zijn intussen drie jaar een koppel en ik kan door dik en dun op haar rekenen. Mijn agenda is op dit moment heel hectisch, waardoor we elkaar niet altijd even vaak zien, dus geniet ik volop van onze momenten samen. Ook tijdens de lockdown heb ik dat enorm geapprecieerd. Het voelde een beetje alsof we samen een kamp gebouwd hadden en dat niet mochten verlaten. Dus vandaar, een liedje om te tonen dat ik haar nog altijd erg graag zie.”

(Lees verder onder de foto.)

Ook bij z’n ouders, yoga-goeroe en zangeres Ingeborg en Roland Keyaert, manager van onder andere Jeroen Meus, kan Robin steeds terecht. “Zij steunen me al superlang in alles wat ik doe. Ook toen ik na m’n humaniora bijvoorbeeld ‘Kleinkunst’ wou studeren. Zo is m’n moeder soms 4 keer naar hetzelfde theaterstuk komen kijken en reisde ze daarvoor zelfs naar Londen. Ik heb een hele goede band met haar en we kunnen ontzettend goed over alle mogelijke onderwerpen praten.” Robin is wel iets minder spiritueel dan z’n bekende mama. “Yoga heb ik zelf één keer geprobeerd tegen de rugpijn, maar ik heb het niet lang volgehouden”, lacht hij. “Maar ik heb ontzettend veel respect voor de rust die het m’n mama brengt en alles wat ze daarrond doet.”

Geen voorkeursbehandeling

Naast z’n job bij MNM repeteert Robin op dit moment in Amsterdam voor het theaterstuk ‘Real Boys’. “Dat gaat op 19 september in première in Amsterdam. We spelen vooral in Nederland, maar staan ook een paar keer op podia in Vlaanderen. Ik vind niet dat ik meer kansen krijg omdat ik ‘de zoon van ben’. Zo ervaar ik dat niet en zeker in de theaterwereld speelt dat geen rol. Ik heb ook twee stemtesten moeten doen bij MNM, dus ik heb absoluut geen voorkeursbehandeling gekregen.”

Je kan elke zondagavond verzoekjes aanvragen bij ‘BFF - Best Friends Forever’ van 18 uur tot 21 uur op MNM.

Lees ook:

Zoon van Ingeborg is een van de vier nieuwe MNM-dj’s

Ingeborg nam op bijzonder manier afscheid van haar moeke: “Na haar heengaan heb ik de hele nacht naast haar geslapen” (+)