Robert de Waal was jarenlang de bodyguard van André Hazes: “Een keer moest ik hem dronken van het podium dragen” SH

12 september 2019

10u27

Bron: AD 2 Showbizz Op 23 september is het 15 jaar geleden dat André Hazes senior overleed. Jarenlang week Robert de Waal als bodyguard geen moment van zijn zijde. Hij maakte alles van dichtbij mee. Nu is Robert terug en begeleidt hij een muzikale jeugdvriend van André Hazes junior op z'n tournee.

Nog altijd, ook al is het 15 jaar geleden, speelt de ‘de koning van het Nederlandse lied’ een grote rol in het leven van Robert de Waal. “Je deelt alles met elkaar, we waren echt familie geworden’’, zegt hij over zijn band met Hazes. “Zijn overlijden voelde als het wegvallen van een familielid.’’ De Waal stortte zich na de dood van André op zijn eigen bedrijfje in bioplastics. Hij wilde even niet meer aan de slag als bodyguard. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. “Een hele tijd heb ik niets gedaan in de entertainmentindustrie, maar sinds kort ben ik manager van (dj) Chase Miles”, vertelt Robert. “En we gaan nu op tournee door China.’’

Chase Miles, ofwel Kevin, was een jeugdvriend van Dré Hazes junior. Hij benaderde Robert de Waal zelf met de vraag of hij hem wilde helpen.“Ik heb daar wel even over moeten nadenken, want Kevin doet is helemaal anders. Het is niet-Nederlandstalig en internationaal’’, zegt Robert. Daarnaast is het duidelijk geen 9-tot-5-baan. “Je hebt een totaal ander leven in vergelijking met een gemiddeld mens, je bent altijd van huis en altijd oproepbaar. Dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, ik wist niet of ik dat nog eens wilde. Maar nu voel ik dat ik het heb gemist. Dit is een leven dat bij mij past. Gelukkig steunt mijn gezin mij hierin ook.’’

Dubbel gevoel

Aan zijn tijd met André denkt Robert nog regelmatig terug. Met een dubbel gevoel, dat wel. “We waren tien jaar goede vrienden en ik mis hem ook nog steeds. We hebben zoveel meegemaakt, we waren echt familie.” Sinds twee jaar heeft Robert geen contact meer met de rest van de familie. “Waarom weet ik niet, maar soms verwateren dingen gewoon. Het doet mij wel pijn, want ook Rachel en de jonge Dré voelden als familie.’’

In 2004 bracht Robert het boek ‘De Schaduw van André Hazes’ uit, over zijn leven met de volkszanger, de hechte band die zij hadden, de familieperikelen en de zware momenten. Zoals toen hij André letterlijk van het podium moest dragen omdat hij te dronken was om op zijn benen te staan. “Achteraf had ik gehoopt dat ik hem meer van de drank weg kon houden. Dat lukte in vlagen, maar ja, Hazes verander je niet zomaar. Hij en zijn familie waren waanzinnig goed voor mij. Ik ben vol lof over die mensen’’, klinkt het.

Award

Een van de momenten waar Robert met een glimlach aan terugdenkt, was het bezoek aan ‘Villa Felderhof’, een destijds populair NCRV-televisieprogramma van Rik Felderhof. “Daar is best wat gebeurd, ik kreeg daar een persoonlijke award van hem. Dat staat mij nog altijd bij.” Op de sterfdag van André Hazes, 23 september, doet Robert niets speciaals. “Je denkt er wel even aan, maar ik ben er te nuchter voor.’’