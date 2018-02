Robert De Niro (74) trapt wild om zich heen in nieuwe film TC

01 februari 2018

12u28 0 Showbizz Topacteur speelt zijn actiescènes zelf in het nieuwe maffia-epos 'The Irishman' van Martin Scorsese. Filmfans over de hele wereld halen opgelucht adem.

Want na een reeks bedenkelijke komedies ('Dirty Grandpa', 'Little Fockers') treedt de acteur eindelijk nog eens aan in het filmgenre dat hem groot maakte: misdaadthrillers. In de biografische film 'The Irishman' speelt De Niro de rol van Frank Sheeran, een vakbondsman met banden bij de maffia die betrokken zou geweest zijn bij de onopgeloste moord op vakbondsleider Jimmy Hoffa. En aan de beelden die we binnenkregen vanop de set van de film te oordelen, lijkt hij zich behoorlijk uit te leven. Er wordt dan ook erg uitgekeken naar deze film. Niet alleen omdat Robert De Niro de hoofdrol speelt en hij geregisseerd wordt door Martin Scorsese, de grootmeester van het genre. Maar ook omdat de rest van de cast bevolkt wordt door topacteurs uit dit genre, zoals Al Pacino, Harvey Keitel en Joe Pesci. Verrassende naam is misschien wel Ray Romano, die we vooral kennen uit de komische reeks 'Everybody Loves Raymond.' Momenteel wordt de film opgenomen in New York. Begin volgend jaar zou hij in de zalen moeten komen.