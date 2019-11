Robbie Williams wenst Koen Wauters en Jonas Van Geel succes met Rode Neuzen Dag KD

29 november 2019

21u20 0 Showbizz Koen Wauters en Jonas Van Geel zijn twee grote namen van de Vlaamse entertainmentindustrie. ‘Starstruck’ zijn de heren dus niet snel. Maar wanneer ze succes gewenst worden door wereldster Robbie Williams moeten de VTM-gezichten zich toch even in de arm knijpen. Koen en Jonas trokken het feest in het Sportpaleis dan ook op gang met de ‘Let Me Entertain You’.

Rode Neuzen Dag kent straks zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je straks tijdens het einde van de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.