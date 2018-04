Rob Vanoudenhoven pakt uit met allereerste solovoorstelling SD

05 april 2018

06u54

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Rob Vanoudenhoven zoekt de podia op. Voor zijn vijftigste verjaardag trakteert de presentator zichzelf en het publiek op zijn allereerste solovoorstelling. Die heet voorlopig ‘Het XIIIe Werk’, een knipoog naar het tv-programma ‘De XII Werken van Vanoudenhoven’ dat hem twintig jaar geleden op de kaart zette.

Een carrièreswitch voor Rob Vanoudenhoven, die al de stap maakte van tv-maker naar publieksopwarmer. Nu broedt hij op een voorstelling waarmee hij voor het eerst in zijn eentje op de planken staat. “Dit spookt al enkele jaren door mijn hoofd”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Nu ik vijftig ben, wil ik er werk van maken. Wat de voorstelling precies wordt, kan ik nog niet zeggen. Ik ben pas met try-outs begonnen. Maar het is geen traditionele comedy. Ik vertel over mijn eerste vijftig jaar op deze planeet, zonder dat ik per se humor in mijn verhalen wil krijgen. Er zitten net zo goed serieuze stukken in en de kans is groot dat ik ook beeldfragmenten ga vertonen.”

Gentse Feesten

Het XIIIe Werk, zoals de voorstelling voorlopig heet, verwijst naar De XII Werken van Vanoudenhoven, in 1998 een kijkcijferkanon op Eén en de springplank van Vanoudenhoven. “Het blijft me achtervolgen”, zegt Vanoudenhoven. “Als ik ergens geld in een parkeermeter stop of bij de slager iets bestel, merkt altijd wel iemand lachend op: Ah, je dertiende werk? Blijkbaar is dat programma blijven hangen.”

De try-outs brengen Vanoudenhoven onder meer langs de Gentse Feesten, op 21 juli in De Vooruit. “Voorlopig heb ik nog te veel materiaal. Ik moet dus nog snoeien. Maar ik leg mezelf geen druk op, ik wil me vooral amuseren. Dit krijgt nu prioriteit. Televisie maken kan ik later ook nog.”

Een premièredatum heeft Het XIIIe Werk nog niet, maar Vanoudenhoven hoopt vanaf het najaar langs culturele centra te kunnen toeren.