Rob Vanoudenhoven openhartig over zijn jeugd: “Op bijna alle foto’s die ik van mijn vader heb, heeft hij een geweer in zijn handen” Redactie

16 oktober 2018

16u07

Bron: Humo 2 Showbizz Rob Vanoudenhoven (50) is met ‘Het XIIIde werk’ klaar voor zijn eerste solovoorstelling. Daarin vertelt hij onder meer over hoe het hem de afgelopen vijftig jaar is vergaan, maar vooral de verhalen over zijn alcoholverslaafde vader hakken er diep op in. “Ik heb veel slaag gekregen van mijn vader en ik heb me vaak afgevraagd waarom”, vertelt Rob openhartig in Humo.

Rob vertelt in Humo dat zijn vader gewelddadig was en dat hij denkt dat hij diegene was die slaag kreeg omdat zijn vader het gevoel kreeg dat Rob een concurrent was. “Ik kon echt niets goed doen”, vertelt Rob in Humo. “We leken fysiek erg op elkaar en hij was een heel goede verteller, een man met veel humor ook. Hij was niet gemaakt om de verantwoordelijkheid voor het gezin te dragen, of voor het bedrijf dat zijn vader had doorgegeven, een zaak in motoronderdelen. Ik heb ‘s nachts urenlang met mijn moeder onderdelen in elkaar zitten draaien om bestellingen af te krijgen terwijl mijn vader ergens op café zat. Hij was verslaafd aan alcohol.”

Wapens in huis

Rob vertelt ook dat zijn vader graag schoot en af en toe wapens kocht. “Op bijna alle foto’s die ik van mijn vader heb, heeft hij een geweer in zijn handen.” Robs moeder vertrouwde het niet en verstopte ooit een pistool van haar man. “Dat heeft hem zo kwaad gemaakt dat hij mijn moeder, die hij anders nooit iets deed, ‘s nachts uit haar bed heeft gesleurd, en met een ander wapen tegen haar slaap heeft gedwongen zijn nieuwe pistool terug te geven.”

Scheiding

Robs moeder wilde wel scheiden van haar man, “maar telkens als het onderwerp werd aangeraakt, ondernam mijn vader een zelfmoordpoging”, gaat Rob verder. “Eén keer was hij in zijn auto gestapt om vanuit de garage tegen een telefoonpaal aan de oprit te rijden. Ik zie hem nog altijd vertrekken en gas geven. Ik hield mijn adem in, maar vlak voor hij de paal raakte, zag ik de remmen oplichten. Het eerste wat ik dacht was: ‘onnozelaar, je moet nu gas geven’. We wensten hem niet dood, maar we hadden er allemaal zo genoeg van.” Toen Rob 14 jaar oud was, vroeg zijn moeder dan toch de scheiding aan. “Het was één van de gelukkigste momenten van mijn leven.”

Clochard in Brussel

Jaren gingen voorbij waarin Rob geen contact had met zijn vader. Tot Rob wilde weten hoe het zo fout was kunnen lopen en hem opzocht in Brussel. Toen Rob 19 jaar oud was, kreeg hij het bericht dat zijn vader in het ziekenhuis lag en dat hij er heel slecht aan toe was. “Hij at niet meer en dronk alleen nog maar. Hij weigerde alle hulp.” Robs vader ontsloeg zich uiteindelijk zelf uit het ziekenhuis. “Ik heb toen een auto geleend en ben direct naar Brussel gereden. Toen heb ik voor het eerst gezien waar hij woonde: op een zolder onder de dakpannen, met als enige meubel een oud bed. Hij kon niet meer overeind komen. Ik heb een ambulance gebeld, heb hem naar beneden gedragen en weer naar het ziekenhuis laten brengen. Ik heb hem toen elke dag bezocht. Eén avond ben ik er niet geraakt, en de volgende dag kreeg ik telefoon dat hij die nacht was overleden. Helemaal alleen. Ik denk dat hij niet meer wilde vechten, dat het een soort zelfmoord was en deze keer was het gelukt.”

