Rob Vanoudenhoven mist tv-maken niet: "Ik doe nu heel andere dingen”

Showbits Voor Jaap Reesema succes kende, werd hij gebodysha­med door zanger Gordon: "Mij raak je daar gelukkig niet mee”

Wie is Jaap Reesema? In Vlaanderen is hij vooral bekend als lid van de Regi-family, maar in z’n thuisland Nederland is hij al meer dan tien jaar een grote ster. Het begon allemaal met z’n deelname aan ‘X-Factor’, waar hij meteen veel kritiek kreeg van Gordon. Niet over z’n stem, maar wel over z’n houding. “Maar ik ben best wel wat gewoon op dat vlak”, reageert Jaap. Hij is in het land om z’n nieuwe album voor te stellen. Bekijk het hele gesprek in een nieuwe Showbits.

11 februari