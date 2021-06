Rob Vanoudenhoven maakt erotische kunst: “Ik wil van gore porno iets moois maken”

Rob Vanoudenhoven is van alle markten thuis. Bij velen staat hij in het geheugen gegrift als de tv-maker achter ‘De XII werken’, maar hij is meer dan dat. “Ik maak al 20 jaar kunst”, vertelt hij in het Nieuwsblad. “Ik schilder, beeldhouw, maak collages. Mijn cursussen voor publieksopwarmers konden het afgelopen jaar niet doorgaan, mijn zaalshow ‘Het XIIIe werk’ werd geannuleerd. ­Alles viel weg, behalve dat wat ik het liefste doe.”

‘Stukken Van Mensen’

Een tijd geleden zagen we Rob in het Play4 programma ‘Stukken Van Mensen’. Rob, die zelf een fervent verzamelaar is, kwam er een Michelinman verkopen. “Dat was in de Verbeke Foun­dation, een privémuseum in Kemzeke. Ik raakte er achter de schermen aan de praat met een man die me vroeg of ik nog werk had. Ja, ik maak collages. Het bleek Geert Verbeke te zijn, zelf een autoriteit op het vlak van collages. Hij wilde mijn werk graag zien, en van het een kwam het ander.”

En zo gezegd, zo gedaan. Afgelopen weekend maakte Vanoudenhoven zijn debuut als kunstenaar voor het grote publiek in Bree met drie werken. De opmerkelijkste is die met de pornoactrices met hun meest extatische gezicht. “Er zit een spel in de beelden. Faken ze het? ­Genieten ze echt? Ik wil van ­gore porno iets moois maken. De meesten die ik over mijn werk vertel, schrikken eerst. Tot ze het zien, dan vinden ze het mooi. Ik zet de mensen graag op het verkeerde been. Er is toch geen computer in de wereld waar nooit porno op gekeken is? Die gêne, ik vind dat raar. Iedereen vrijt toch graag?”

