Rob Vanoudenhoven maakt erotische kunst: “Iedereen vrijt toch graag?”

Op het verkeerde been

Afgelopen weekend maakte Vanoudenhoven zijn debuut als kunstenaar voor het grote publiek in Bree met drie werken. Het opmerkelijkste is er één met pornoactrices met hun meest extatische gezicht. “Er zit een spel in de beelden. Faken ze het? ­Genieten ze echt? Ik wil van ­gore porno iets moois maken. De meesten die ik over mijn werk vertel, schrikken eerst. Tot ze het zien, dan vinden ze het mooi. Ik zet de mensen graag op het verkeerde been. Er is toch geen computer in de wereld waar nooit porno op gekeken is? Die gêne, ik vind dat raar. Iedereen vrijt toch graag?”