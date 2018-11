Rob Vanoudenhoven: “Ik zou meedoen met de gele hesjes” TK

27 november 2018

De 'gele hesjes'-actie, het protest tegen de hoge brandstofprijzen, wordt door veel mensen op misprijzen onthaald. Rob Vanoudenhoven is echter een andere mening toegedaan. Hij begrijpt de actie en zou zelfs meedoen, vertelde hij vanochtend op Radio 2 Antwerpen.

Vanoudenhoven begrijpt dat mensen protesteren tegen het dure leven. “Veel mensen in mijn omgeving en in de culturele sector komen er financieel niet meer,” klonk het vanochtend in ‘Start Je Dag’. “Ik spreek dan over mensen met kinderen die twee inkomens hebben maar toch moeten oppassen dat er niets misloopt aan het einde van de maand.” Daarom begrijpt Rob het protest van de gele hesjes zeer goed. “Ik sta aan hun kant en zou meedoen, ja. Het zijn rare tijden want dit komt gewoon van onderuit. Het volk begint te morren zonder dat dit van bovenaf georganiseerd is.”

“De laatste jaren vraagt de politiek zoveel van de gewone man in de straat,” gaat Rob voort. “Ik zie de regeringspartijen nog zo op de barricades staan 5 jaar geleden. Eindelijk zouden ze dingen veranderen want ze hadden 5 jaar onafgebroken de tijd. Maar ik zie weinig veranderen, integendeel. Vooral voor jonge mensen die nog aan alles moeten beginnen is er weinig zekerheid. Want de beloofde ‘jobs, jobs jobs’ blijken vooral interimbanen. Vergis je niet, ik zie het niet allemaal somber in, maar hoop vooral dat de politiek wakker wordt en dit protest niet electoraal gaat gebruiken,” besluit Rob.