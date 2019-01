Rob Vanoudenhoven en Bieke Ilegems worden radio-dj’s bij Nostalgie KD

Rob Vanoudenhoven (50) en Bieke Ilegems (47) komen de ochtendploeg van radiozender Nostalgie versterken. Ook ex-doelman Geert De Vlieger (47) wordt aan boord gehesen.

Rob Vanoudenhoven neemt de presentatie op dinsdag tussen acht en negen uur voor zijn rekening. Hij zal er onder andere anek­dotes ophalen uit zijn rijkgevulde tv-carrière in het radioprogramma ‘Seb in de Ochtend’. Bieke Ilegems maakt het mooie weer op donderdag. Zij zal zich focussen op alles wat zich in de bioscoop afspeelt. Geert De Vlieger is op maandag te gast en kleurt de radio-ochtend met sportanalyses.

‘Seb in de Ochtend’ wordt op woensdag nog altijd gepresenteerd door gezondheidscoach Claudia Van Avermaet. Stand-upcomedian Brik Van Dyck neemt de vrijdag voor z'n rekening. ‘Seb in de Ochtend’ is elke werkdag te beluisteren van zes tot negen.