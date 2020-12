Rob Teuwen droomt niet van een definitieve comeback naar het tv-scherm: “Ik heb het prima naar m’n zin in de kerncentrale”

Muziek K-popsterren kunnen hun militaire dienst­plicht uitstellen door aangepaste wet

8:36 De Zuid-Koreaanse overheid heeft de militaire dienstwet aangepast zodat popsterren die bijdragen aan het imago van het land hun dienstplicht later kunnen vervullen dan gebruikelijk. De wetswijziging is mede tot stand gekomen door het grote internationale succes van boyband BTS. Het oudste lid van BTS is Kim Seok-jin, die net 28 is geworden, normaal gezien de uiterste leeftijd om het leger in te gaan.