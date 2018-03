Rob Kardashian viert eenendertigste verjaardag EVDB

17 maart 2018

17u37 0 Showbizz Rob Kardashian viert vandaag zijn eenendertigste verjaardag. Als je een Kardashian bent, kan een verjaardag niet zomaar ongezien voorbijgaan. Zijn familie deelde dan ook lieve boodschappen via social media.

Het Kardashian-broer die het beste bekend is dankzij de reality-tv-reeks 'Keeping Up With The Kardashians' wordt vandaag 31 jaar oud. Deze berichten deelde zijn familie ter gelegenheid daarvan via social media.

Happy birthday #robkardashian!! You are the most wonderful son a mom could ever ask for and I thank God for you every day! It brings me so much joy to see the incredible father you have become. I am so proud of you!! Love, Mommy x #HappyBirthdayRob #ProudMama Een foto die is geplaatst door null (@krisjenner) op 17 mrt 2018 om 15:50 CET

Mama Kris Jenner schrijft het volgende: "Gelukkige verjaardag #robkardashian!! Je bent de meest fantastische zoon die een moeder zich ooit wensen kan en ik bedank God elke dag voor jou! Ik word er zo blij van om te zien wat voor een fantastische vader je geworden bent. Ik ben zo trots op je!! Liefs, Mama x"

Ook ex-vriendin Blac Chyna deelde een lieve boodschap. De twee hebben heel wat drama achter de rug, maar hebben samen ook een dochtertje, Dream. Wellicht is het omwille van Dream dat ze opnieuw proberen overeen te komen.