Rob de Nijs maakt zich zorgen om de financiële toekomst van z'n vrouw en zoon eens hij er niet meer is: “Soms lig ik er ’s nachts uren over te piekeren”

Van een beroemd artiest als Rob de Nijs (78) zou je verwachten dat hij zich geen financiële zorgen hoeft te maken, maar niets is minder waar. Meer zelfs, Rob ligt soms wakker van de materiële toekomst van zijn vrouw Henriëtte en hun zoon Julius (9), eens hij er niet meer zal zijn. De Nederlandse zanger en acteur lijdt aan Parkinson en had een carrière vol ups en downs.

Rob de Nijs had nochtans plannen om daar iets aan te doen. Anderhalf jaar geleden was hij helemaal klaar voor nog één laatste, uitgebreide theatertournee doorheen Nederland en België. Niet enkel om afscheid te nemen van zijn publiek, ook en misschien wel vooral om een spaarpotje aan te leggen en vrouw en kind op die manier meer zekerheid te geven voor de toekomst, mocht met hem ooit iets gebeuren.

En dat is niet denkbeeldig, want Rob de Nijs kreeg de diagnose Parkinson en ondervindt steeds meer hinder van die aandoening. Zoals zoveel andere artiesten moest De Nijs echter van zijn tourplannen afzien door de coronacrisis. Of hij, eens die crisis onder controle en het culturele leven weer volop wordt opgestart, zijn afscheidstournee toch nog kan opnemen, daar twijfelt de man zelf aan, verklaarde hij in de Nederlandse Story. “Toeren en op het podium staan, zingen en de mensen entertainen vergt enorm veel energie”, zegt hij. “En dat geldt ook voor leven met Parkinson. Die aandoening eist zelfs zoveel concentratie en energie, dat er zeker op dit moment te weinig zou overblijven om ook nog concerten te verzorgen. Toch niet volgens de hoogste standaard die ik altijd heb nagestreefd.”

Reserves

Daarmee valt ook zijn plan in duigen om een financiële reserve aan te leggen. En dat is nodig, want in tegenstelling tot collega’s als René Froger of zelfs Marco Borsato, die ooit failliet is gegaan, is Rob de Nijs nooit een grote spaarder geweest en kan hij niet terugvallen op een goed gevulde reservepot.

Integendeel, ook de afgelopen jaren moest hij nog - overigens met veel plezier - op het podium gaan staan om te voorzien in een degelijk inkomen voor zijn gezin. “Ik heb het natuurlijk ook aan mezelf te wijten”, zegt hij. “Ik heb me nooit veel ontzegd. Ik was dol op mooie kleren en kocht wat ik wilde van grote ontwerpers, ik heb altijd een zwak gehad voor motoren en als ik ergens voor ging, ging ik er helemaal voor. Ik keek ook op geen geld om op vakantie te gaan. Daar draai ik nu voor op. Maar het is niet anders. Die theatertournee was welkom geweest, maar ik heb nog enkele andere projecten achter de hand waarover ik nu nog niets kan vertellen, maar die wellicht ook wel een en ander zullen opbrengen.”

Ups & downs

Wat De Nijs ook wel wat parten heeft gespeeld, is dat het Nederlandse publiek hem, zoals hij zelf zegt, nooit volledig en onvoorwaardelijk in de armen heeft gesloten. Zijn carrière kende evenveel downs als ups en onlangs nog beklaagde Rob er zich over dat zijn liedjes amper op de Nederlandse radio te horen zijn. Telkens opnieuw moest hij alles geven om het Nederlandse publiek weer voor zich te winnen en hij had in zijn land evenveel platen uit die flopten als grote successen.

Henriëtte daarentegen maakt zich geen al te grote zorgen. “Wij komen er wel uit”, zegt zij. “En die tournee zou voor Rob veel te belastend zijn. Maar ik zou het wel fijn vinden als hij nog één of twee keer de kans zou krijgen om een volledig concert af te werken, enerzijds voor zijn trouwe fans, want die zijn er ook, anderzijds ook voor Rob zelf, zodat hij zijn carrière in schoonheid kan afronden.”

Uit een vorig huwelijk, met actrice en tekstschrijfster Belinda Meuldijk (66), heeft Rob nog twee kinderen, maar Robbert (38) en Yoshi (35), die weliswaar lijdt aan autisme, zijn volwassen.

