Rob de Nijs liet zich opnemen in revalidatiekliniek voor afscheidsconcert Sportpaleis: “Dat was even hard werken”

De Nijs kampt met de ziekte van Parkinson en moet daarom veel bewegen. Hij vertelt in De Telegraaf dat hij zich liet opnemen in Klimmendaal, een revalidatiecentrum voor mensen met fysieke of cognitieve beperking, ter voorbereiding van zijn show in het Sportpaleis. In het centrum werkte hij met fysiotherapeuten aan zijn conditie. "Dat was even hard werken. Alleen in de weekenden was ik thuis, het was vijf dagen per week aan de bak met oefeningen doen, loopbanden en hometrainers, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. Veel beweging is heel belangrijk voor mensen met mijn aandoening, maar ik kan me er uit mezelf niet altijd toe zetten. Als het voor Amsterdam straks weer nodig zal zijn, doe ik het opnieuw.”