Rob De Nijs kondigt afscheid aan: populaire zanger lijdt aan Parkinson KD

17 september 2019

06u26

Bron: De Telegraaf 23 Showbizz De populaire zanger Rob De Nijs (76) stopt met zingen. De artiest houdt het voor bekeken, zij het met tegenzin, nu de diagnose van de ziekte van Parkinson gevallen is. Al komt er volgend jaar wel nog nieuwe muziek en een afscheidstournee. Dat schrijft De Telegraaf.

De Nederlandse zanger is al actief in de showbizzwereld sinds de jaren ‘60. Zijn afscheid kondigt hij dan ook met pijn in het hart aan. De artiest is vooral bekend van de hits ‘Ritme van de Regen’, ‘Jan Klaassen de Trompetter’, ‘Dag zuster Ursula’, ‘Malle Babbe’ en ‘Banger Hart’. Hij kondigt zijn afscheid nu zelf aan in een interview met De Telegraaf. De zanger hield het nieuws van zijn diagnose enkele weken verborgen, maar vindt het nu tijd om dat te delen. Het filmpje dat gemaakt werd, waarbij de zanger onwel werd en van het podium viel, heeft zeker iets te maken met zijn beslissing om het nieuws bekend te maken. “Ik had het nieuws toen zelf net te verwerken gekregen. Maar ik neem de maker van die video niks kwalijk”, aldus Rob. De gemene online reacties die beweerden dat de artiest dronken op het podium stond, deden hem wel wat. “Niemand wist toen wat er aan de hand was.”

Voor de fans: Rob stopt niet meteen met zingen. De zanger wil zijn fans een waardig afscheid gunnen. “Ik wil nog een nieuwe cd maken, mijn huidige tournee afmaken en volgend jaar een afscheidstournee maken langs alle provincies met een allerlaatste concert in Amsterdam, waar ik vandaan kom en waar alles voor me begon.” Of hij ook een concert inplant voor zijn Belgische fans, is niet duidelijk.

De zanger bekijkt, nu de eerste shock verwerkt is, het glas als halfvol. Hij hoopt dan ook nog een mooie oude dag te mogen beleven met zijn geliefden. Zijn carrière zegt hij binnenkort voorgoed vaarwel. “Aan alles komt een einde. Ik hou nog steeds van mijn vak, maar dit was het. Als ik dat nu voor het eerst hardop zeg, valt dat nauwelijks te geloven. Zingen, optreden, wás al die jaren mijn leven. Ik hoop de tijd en de kracht te hebben dat op een mooie manier te kunnen afsluiten.’’