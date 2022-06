Rob de Nijs in rolstoel op het podium tijdens afscheidsconcert in Amsterdamse Ziggo Dome: “Fijn dat jullie er zijn”

Rob de Nijs kreeg bij aanvang van het concert ook een staande ovatie van het publiek. “Fijn dat jullie er zijn”, zei de zanger. Op Twitter zijn er ondertussen al meerdere filmpjes opgedoken van het optreden. De Amsterdamse concerthal Ziggo Dome laat weten dat het een “onwijze eer” is om het allerlaatste concert van Nijs te huisvesten. “De emotie is volop voelbaar vanavond. Kippenvel!”, klinkt het onder meer.

De Nederlandse zanger kreeg het tijdens zijn optreden ook even moeilijk. Bij het nummer ‘Tegen Beter Weten In’ kwamen de emoties. Niet alleen bij zanger, maar ook bij zijn publiek. “En er is geen einde aan het laatste einde,” zong hij. De emoties lachte hij weg met een grapje over ‘zijn snotneus’. De Nijs moest ook even stoppen met zingen, maar vervolgens werd hij door zijn duizenden fans aangemoedigd om door te gaan. “I love you, je bent de beste, Rob,” klonk het vanuit het publiek.