Rob de Nijs herstelt van lelijke val: “Plots lag ik op de grond en voelde ik een helse pijn”

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Rob de Nijs (75) is weer onder de levenden, zoals dat heet. Half oktober ging hij pijnlijk onderuit na een optreden. Rob hield er een gebroken pink en breuken in z’n enkel en kuitbeen aan over. Maar gas terugnemen is geen optie voor de Nederlandse zanger: “Met alcohol ben ik wel gestopt. Mijn leven en werk zijn me meer waard dan een lekkere borrel”, klinkt het in Dag Allemaal.

Het is een lichtjes gehavende Rob die voor ons zit. Dik anderhalve maand na zijn hachelijke avontuur kampt de zanger nog met de laatste naweeën ervan. Zijn pink zit stevig ingepakt en zijn tred is nog niet echt soepel.

Eerste zorgen

Even terug naar zaterdag 13 oktober. Na een optreden in het Vlaams-Brabantse Alsemberg gaat het mis. “Toen we het gebouw verlieten via de hoofdingang, kwamen enkele enthousiaste fans op me af gerend omdat ze graag een selfie wilden met mij”, vertelt Rob. “Ik misstapte me op één van de treden van de grote buitentrap en voor ik het wist, lag ik op de grond. Een moment van verstrooidheid, maar wel met grote gevolgen.”

“De vriendelijke dames in kwestie konden er trouwens helemaal niets aan doen”, vervolgt Rob. “Meer nog, gelukkig was één van hen ­verpleegkundige, zij heeft mij de eerste zorgen toegediend. De selfie was op dat ogenblik nog niet genomen. Er zijn dan ook geen beelden van mijn exploot.” (lacht)

Voelde je meteen dat het ernstig was?

Ik was geschrokken, natuurlijk. Maar pas toen het me niet meteen lukte om op te staan en mijn weg verder te zetten, overviel mij een bepaalde angst.

Hebben jullie de hulpdiensten gebeld?

Nee, dat wou ik niet. Ik wou ook niet naar één of ander Brussels ­ziekenhuis. Ik ging die helse pijn wel proberen te verbijten. De auto in richting Nederland, dus. Maar toen de pijn daags nadien niet meer te harden was en m’n pink helemaal scheef bleek te staan, trokken we toch maar naar het ziekenhuis.

Had je de meeste pijn aan je pink?

Ja, die gebroken pink was zéér pijnlijk. Hij speelt me ook nu nog het meeste parten. Zoals je ziet, is die vinger nog altijd stevig ingepakt. Ook draag ik nog een brace rond m’n rechterenkel.

Heb je door de pijnlijke naweeën van je val concerten moeten afzeggen?

M’n concertagenda was toevallig wat leger in die periode, omdat we bezig waren met het nieuwe album. Er stond maar één concert gepland (in Oostende, nvdr). Dat viel dus best mee. Gelukkig, want ik heb toch enkele weken nodig gehad om te bekomen.

