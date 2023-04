Rob de Nijs had rustige nacht in ziekenhuis, fans branden massaal kaarsjes voor zieke zanger

Verder laat ‘De Telegraaf’ weten dat de artsen van de Nijs verbaasd waren over het feit dat hij de dag is doorgekomen. Vrijdagochtend werd zijn toestand nog ‘kritiek’ en zelfs uiterst zorgelijk genoemd. De komende 72 uur zouden bepalend zijn voor hoe Rob hieruit gaat komen. De familie van de Nederlandse volkszanger blijft voorlopig nog wel in de buurt. Inmiddels zijn al zijn zonen en zelfs zijn ex Belinda Meuldijk al bij hem op bezoek geweest. Robs de Nijs’ broer Bert is op zijn beurt dan weer overgekomen uit ons land.