Rob de Nijs denkt nog iedere dag na over optreden voor publiek: “Een moeilijke beslissing”

MuziekOndanks zijn ziekte van Parkinson denkt Rob de Nijs (78) nog iedere dag na over nog één keertje zingen voor publiek. Dat heeft de zanger verteld in een gesprek met presentator Daniel Dekker van NPO Radio 5. De Nijs twijfelt of hij het nog wel kan en moet doen.

"Je weet het nooit voordat je dat hebt uitgeprobeerd", reageert de 78-jarige zanger als Dekker hem vraagt hoe hij denkt over nog één keer zingen in een studio of op een podium. "Ik heb alle mensen ingeschakeld die mij enigszins kunnen helpen. Van kno-artsen tot noem maar op. Die zorgen dat mijn conditie goed blijft ondanks alle rare virussen die er rondwaren. Dus ja, meer kan ik niet doen.”

Laatste show

De Nijs heeft in november in het Sportpaleis Antwerpen een (voorlopig) laatste show gepland. Hij zegt eventuele kritiek op zijn zangkunsten liever te willen vermijden. Wel worstelt hij met de beslissing of hij nog voor publiek moet gaan zingen. "Het is heel moeilijk, want ik ben wel degene die het uiteindelijk moet beslissen. Ik moet degene zijn die op een gegeven moment zegt: het gaat door of het gaat niet door.”

"Daar heb ik nu al moeite mee, die beslissing", vervolgt de zanger, die zegt dat hij er "elke dag" over nadenkt. "Iedereen die zegt 'je kan het nog' en 'ik heb je een paar noten horen zingen en die waren toch wel erg mooi', dan denk ik van: ja, maar nu de rest nog."

Diagnose

De Nijs kreeg in 2019 te horen dat hij aan de ziekte van Parkinson leed. Daarop besloot hij nog een album uit te brengen, en daarna te stoppen met muziek maken. Dat album verscheen op vrijdag 6 november 2020. Er was ook sprake van enkele afscheidsconcerten, maar daar gooide corona roet in het eten. Voorlopig staat enkel het concert in het Sportpaleis nog op de planning. In mei van dit jaar liet hij al optekenen: “Toeren en op het podium staan, zingen en de mensen entertainen vergt enorm veel energie. En dat geldt ook voor leven met Parkinson. Die aandoening eist zelfs zoveel concentratie en energie, dat er zeker op dit moment te weinig zou overblijven om ook nog concerten te verzorgen. Toch niet volgens de hoogste standaard die ik altijd heb nagestreefd.”

LEES OOK: