Roald Dahl wilde absoluut niet dat zijn boeken aangepast zouden worden: “Als ze dat doen na mijn dood, hoop ik dat een krokodil hen opvreet”

MUZIEK RECENSIE. Grofgebekt en met de nodige zelfspot: Lewis Capaldi lijmt 18.000 gebroken harten in het Sportpa­leis

Loepzuiver én met een lach en een traan. Lewis Capaldi (26) palmde donderdagavond zonder moeite alle 18.000 harten van het uitverkocht Sportpaleis in. Het was de eerste keer dat de Britse singer-songwriter voor zo'n groot publiek stond, al was daar niets van te merken. Met dank aan zijn emotionele teksten, gretig gebruik van scheldwoorden en typische droge humor.