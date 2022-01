Rivaliteit en jaloezie troef in ‘Dancing with the stars’ na partnerruil: “Een 10 ga jij nooit halen, hoor”

Celebrities Britney Spears noemt zus Jamie Lynn 'uit­schot' in vernieti­gen­de Instagram-post

Oops, she did it again. Britney Spears (40) heeft nogmaals uitgehaald naar Jamie Lynn (30). Britney noemde haar zus “uitschot” in een nieuwe Instagram-post die ze vrijdag deelde. Jamie Lynn bracht onlangs een boek uit en beschrijft zichzelf als de ‘nationale best verkopende auteur’ en daar kan zus Britney duidelijk niet mee lachen.

